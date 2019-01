'Fiz uma metáfora contra ideologia de gênero', diz Damares sobre vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro (PSL), afirmando que "menino veste azul e menina veste rosa". Aplaudida por apoiadores, ela diz ainda que o País vive uma "nova era".

Damares reagiu à publicação e, à reportagem, disse que seu objetivo foi, de fato, fazer uma declaração contra a "ideologia de gênero", referindo-se à sexualidade das crianças. "Fiz uma metáfora contra a ideologia de gênero, mas meninos e meninas podem vestir azul, rosa, colorido, enfim, da forma que se sentirem melhores."

O vídeo, segundo a assessoria de comunicação de Damares Alves, foi gravado logo após o fim de seu discurso de posse, realizado nessa quarta-feira, 2, em Brasília (DF). Damares recebia um grupo de apoiadores em uma sala no ministério. Ela pede atenção do grupo que a acompanha e diz a frase. Após aplausos e gritos de apoio, a ministra repete: "Atenção, atenção. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa".

A nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, diz que na “Nova Era” menino veste azul e menina veste rosa. pic.twitter.com/Zx6iMFttVw — Victor Ferreira (@VictorFerreira) 3 de janeiro de 2019

Em sua fala durante a posse, Damares reafirmou que pretende acabar com o "abuso da doutrinação ideológica de crianças e adolescentes no Brasil" e que "a revolução está apenas começando".

A ministra afirmou que seu governo vai se voltar para políticas públicas "que priorizem a vida desde a concepção", ou seja, desde a fecundação do óvulo, deixando clara a sua posição contra o aborto. "No que depender do governo, sangue inocente não será derramado neste País. Este é o ministério da vida", disse, em seu discurso.

Damares tomou posse nesta quarta e declarou ainda que vai governar com "princípios cristãos", sempre priorizando a família "O Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã", disse. "Acredito nos desígnios de Deus e propósitos de Deus."