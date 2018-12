Fernando de Noronha proíbe uso e comércio de plásticos descartáveis

Garrafas, canudos, copos, pratos e talheres descartáveis devem ser banidos da ilha de Fernando de Noronha a partir desta quinta-feira (13). Um decreto determinou a proibição do uso e da comercialização de produtos plásticos descartáveis no local. Os moradores e comerciantes terão o prazo de 120 dias para se adequarem à nova regra.

O decreto assinado pelo Administrador Geral da Ilha, Fernando Rocha, e publicado no Diário Oficial de Pernambuco desta quinta prevê a “proibição da entrada, comercialização e uso de recipientes e embalagens descartáveis de material plástico ou similares no Distrito Estadual de Fernando de Noronha”.

A decisão também se aplica a recipientes de isopor (poliestireno expandido e poliestireno extrusado) e outros produtos compostos por polietilenos, polipropilenos e similares.

Além de bares, restaurantes, hotéis, quiosques e todos os 3,5 mil moradores, os visitantes da ilha também devem seguir a nova regra.

O decreto estabelece ainda a presença de estímulos para que os descartáveis sejam substituídos por produtos reutilizáveis e/ou biodegradáveis.

O projeto que decidiu pelo banimento dos plásticos descartáveis da ilha foi formatado em reuniões que contaram com a participação de moradores e pessoas que trabalham no local. A ideia foi inspirada no que já ocorre em outras ilhas do mundo.

O descumprimento do decreto pode gerar multa.