FAB abre concurso público com 183 vagas para formação de sargentos

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu novo concurso com 183 vagas para candidatos de nível médio. As oportunidades são para ambos os sexos nas áreas de eletrônica (30), administração (40), enfermagem (45), eletricidade (14), informática (20), laboratório (5), obras (8), pavimentação (8), radiologia (5) e topografia (8). Os aprovados vão ingressar no Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS) para ingresso em janeiro de 2020.

As inscrições começam dia 14 de janeiro de 2019 e seguem até 12 de fevereiro pelo site da Escola de Especialistas de Aeronáutica. A taxa é de R$ 60. O concurso reserva 20% das vagas a candidatos negros.

O processo seletivo é composto de provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e prova prática da especialidade.

A prova escrita será aplicada no dia 28 de abril de 2019 às 9 horas da manhã nas cidades de Brasília/DF, Belém/PA, Recife/PE, Natal/RN, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, São José dos Campos/SP, Campo Grande/MS, Canoas/RS, Santa Maria/RS, Curitiba/PR, Manaus/AM, Porto Velho/RO e Boa Vista/RR.

Estágio de adaptação

Os aprovados em todas as etapas do processo seletivo e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA), deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá/SP, em janeiro de 2020, para habilitação à matrícula no curso, que terá duração de aproximadamente um ano. Segundo o calendário do concurso, a matrícula deverá ser feita em 15 de janeiro de 2020.

O aluno do EAGS é militar da ativa com precedência hierárquica prevista na Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares). Após a conclusão do estágio com aproveitamento, o formando será designado e classificado para alguma das organizações do Comando da Aeronáutica, localizadas em todo o território nacional, de acordo com a necessidade da Administração, como terceiro sargento.

Atualmente, a remuneração do posto é de R$ 4.627,46, mas há reajustes anuais de cerca de 30%.