Em mensagem de Natal, Temer diz deixar cargo com consciência do dever cumprido

O presidente Michel Temer, em pronunciamento feito na noite desta segunda-feira (24), em cadeia de rádio e TV, para felicitar a Nação pelo Natal, disse que deixará o cargo em 31 de dezembro "com a alma leve e a consciência do dever cumprido". Para ele, "valeu cada obstáculo vencido, cada momento vivido".



O Brasil, nas suas palavras, avançou. "Podem estar certos de que não poupei esforços, nem energia e sei que entrego um Brasil muito melhor do que aquele que recebi. Ficam as reformas e os avanços, que já colocaram o nosso País em um novo tempo." Veja a íntegra do pronunciamento.

Assista pronunciamento na íntegra: