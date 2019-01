Eduardo Bolsonaro é o "rosto público" da causa armamentista

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, se tornou o "rosto público" da causa armamentista na família. Nos últimos dias, o parlamentar mais votado na história do País aumentou a quantidade de publicações sobre o tema nas redes sociais e tem dado detalhes do que entende como mudanças necessárias na lei para facilitar a posse e o porte de armas no Brasil.

As postagens no Twitter e no Facebook contam com bate-papos temáticos, vídeos em que o deputado testa pistolas em um clube de tiro, e até dicas para quem quer adquirir sua própria arma. "A primeira coisa que se deve fazer quando você recebe um novo armamento é testá-lo", escreve o deputado em um deles. "Normalmente quem anda armado gosta de armas, mas além de divertido isso também é um treinamento."

As armas servem para dar a possibilidade de LEGÍTIMA DEFESA ao cidadão que segue as leis (os bandidos já tem esse direito). A melhoria da segurança pública é um efeito secundário, que virá com o receio do criminoso de se deparar com uma vítima armada. — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 8 de janeiro de 2019





Nesta segunda-feira, 7, Eduardo publicou uma entrevista que deu a um site especializado em armas de fogo. Na conversa, o parlamentar diz que vai tratar de mudanças na legislação com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e com o pai, Jair Bolsonaro, quando tiver a oportunidade.