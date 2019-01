Donos de celulares piratas no Ceará serão notificados de bloqueio

Os cearenses e cidadãaos de outros 14 estados que tiverem celulares irregulares começaram a receber, nesta segunda-feira (7), mensagens anunciando o bloqueio do equipamento em 75 dias. "Operadora avisa: Pela Lei 9.472 este celular está irregular e não funcionará nas redes celulares em 75 dias", informa o texto. Alerta similar é encaminhado novamente 50 dias e 25 dias antes do bloqueio. A medida já estava em vigor em outros 11 Estados e no Distrito Federal.

Além do Ceará, serão atingidos todos os estados do Nordeste e São Paulo, Amazonas, Pará e Rondônia.

Para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), são considerados irregulares celulares não certificados pela Agência ou que tenham adulterado o IMEI (International Mobile Equipment Indentity), número de identificação do aparelho. Para identificar o número, basta discar *#06#, que a sequência de 15 dígitos é exibida. Caso o número seja diferente do que vem colado junto ao equipamento, há chances dele ser clonado, adulterado ou roubado. A Anatel informa que o usuário que receber a mensagem deve procurar a empresa ou pessoa que lhe vendeu o celular.