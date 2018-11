Detran do Pará abre concurso com 100 vagas de agente

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) divulgou edital para o preenchimento de 100 vagas, sendo 66 delas para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito e 34 para a função de Agente de Educação de Trânsito. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima terça-feira (27), seguindo até as 23h59 do dia 20 de dezembro.

Um dos requisitos do concurso é possuir nível médio completo. Além do diploma, quem concorrer ao cargo de Agente de Fiscalização precisa ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos tipos A e B, emitida há pelo menos dois anos.

A carga é de 30 horas semanais e os salários são de R$ 2.191,52, mais gratificação de trânsito.

Os candidatos às vagas de Pessoas com Deficiência (PcD) e os que constarem no Cadastro Único do governo federal como baixa renda poderão solicitar a isenção no período de 27 a 30 de novembro.

Seleção

O concurso conta com apenas uma fase para o cargo de Agente de Educação — avaliação de conhecimentos gerais — e seis etapas para Agente de Fiscalização.

Após a primeira etapa, os concorrentes às vagas de Agente de Fiscalização passarão, ainda, por avaliação médica, teste de capacidade física, avaliação psicológica, entrega de certidão negativa da Vara de execução criminal e curso de formação.

Serviço

Concurso Detran Pará

Inscrições: 27/11 a 20/12/18

Link para inscrição: www.portalfadesp.org.br/concursos

Taxa: R$ 35

Vagas: 100

Cargos: Agente de Fiscalização de Trânsito (66) e Agente de Educação de Trânsito (34)

Remuneração: R$ 2.191,52

Pagamento da taxa de inscrição: até 21/12/18

Impressão do cartão de inscrição: 22 a 25/01/19

Provas objetivas: 10/02/19.