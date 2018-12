Corrida de São Silvestre reunirá 30 mil participantes em São Paulo

Começa hoje (27) a distribuição dos kits com chip e camiseta para atletas e amadores inscritos na 94ª Corrida Internacional de São Silvestre, a tradicional prova que ocorre no dia 31 de dezembro em São Paulo. Os cerca de 30 mil corredores têm até domingo (30) para retirar seus kits no Palácio de Convenções do Anhembi, zona norte da cidade.

No pelotão de elite, participam 30 competidores estrangeiros da Etiópia, do Bahrein, Quênia, de Uganda, da Tanzânia, Argentina, do Equador e da Bolívia. O percurso tem 15 quilômetros, com largada às 8h20 na Avenida Paulista, próximo ao número 2.000, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, número 900.

Estrelas

Foram confirmados pela organização do evento os atletas Dawitt Admasu (campeão da São Silvestre em 2014 e 2017), Sintayehu Hailemicheal (vice-campeão da São Silvestre em 2017), Paul Kipkemboi (campeão da Meia Maratona do Rio de Janeiro deste ano), Nicholas Kieter (segundo colocado na Volta Internacional da Pampulha deste ano), Edwin Rotich, (segundo colocado na Meia de Madrid em 2017) e Mosinet Bayih (vice-campeão na Maratona de Chicago e campeão da Meia Maratona de Buenos Aires).

No feminino, as atrações são Esther Kakuri (campeã da Meia Maratona do Rio e da Meia Maratona de Buenos Aires, ambas em 2018) e Birtukan Alemu (campeã da Flushing Meadowns Queens este ano).

Segurança

A organização informou que vai coibir fraudes e que as ocorrências verificadas no ano passado, de número clonado sendo usado por várias pessoas, estão sendo avaliadas nas esferas civil e criminal. As áreas de acesso e dispersão serão restritas a atletas inscritos e não será permitida a presença de acompanhantes.

A pipoca (competidores sem inscrição) não será permitida, uma vez que a estrutura do evento, como os sete postos de água e outros serviços, não suportará excedentes.