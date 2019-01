Os Correios suspenderam a arrecadação de donativos para as vítimas de Brumadinho, que teria início nesta segunda-feira (28). A informação foi divulgada no site e redes sociais do órgão na noite deste sábado (26).



De acordo com os Correios, a suspensão aconteceu por determinação das autoridades locais.

A empresa destaca que continua em contato com os governos estadual e municipal e se mantém à disposição para prestar toda a ajuda que for necessária.