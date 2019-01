Coronel Aginaldo toma posse como diretor da Força Nacional de Segurança

Ao lado do ministro da Justiça Sérgio Moro, o cearense coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, tomou posse, na tarde desta sexta-feira (4), como diretor do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A solenidade ocorreu às 16h, horário de Brasília, no salão Negro do Palácio da Justiça.

O coronel estava como comandante do Policiamento Especializado do Ceará desde janeiro de 2017. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares no último dia 13 de dezembro, afirmou que recebeu o convite para chefiar a Força Nacional do secretário Nacional de Segurança Pública, general Theophilo, que também esteve presente durante a solenidade de posse.

Dentre as formações, Aginaldo finalizou curso de Caveira pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio de Janeiro e gerenciamento de crises pelo Batalhão de Choque do Estado de São Paulo.

"Desde a sua criação, em 2014, nunca o cargo de direção da Força Nacional foi de um nordestino. Sempre eram coroneis do Sul ou Sudeste", destacou Aginaldo.