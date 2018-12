Conselho da Petrobras elege Castello Branco como presidente da estatal

O Conselho de Administração da Petrobras elegeu, nesta sexta-feira (21), o economista Roberto Castello Branco para o cargo de presidente da companhia a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Ele foi indicado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Castello Branco ainda será nomeado conselheiro da empresa. Na mesma reunião, foi aprovada a dispensa, no dia 31 de dezembro, de Ivan Monteiro da presidência da estatal. Ele ainda deixa o Conselho de Administração. As informações são da Agência Brasil.

O novo mandatário da Petrobras é graduado em economia, com doutorado na FGV (Fundação Getulio Vargas) e pós-doutorado na Universidade de Chicago (EUA). Ele participou de programas de treinamento-executivo na Sloan School of Management (MIT) e na International Institute for Management Development (IMD).

Castello Branco é professor afiliado da EPGE/FGV (Escola Brasileira de Economia e Finanças), atuando também como diretor do Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da instituição.

O executivo foi diretor na Vale S.A., do Banco Central do Brasil, do Banco Boavista, do Banco Boavista Investimentos e do Banco InterAtlântico. Ele foi também membro do Conselho de Administração da Petrobras entre maio de 2015 e abril de 2016.