Concurso INSS: edital para 7,8 mil vagas pode sair até junho de 2019

O pedido para a realização do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com 7.888 vagas foi reaberto pelo atual Ministério da Economia e já avançou para a Assessoria Parlamentar. Agora, cresce a expectativa de que a autorização seja concedida ainda no primeiro semestre de 2019.

Das oportunidades destinadas à nova seleção, que deve atender Ceará, demais estados e Distrito Federal, 3.984 são referentes ao cargo de técnico (área meio), 1.692 a analista (diversas formações) e 2.212 a perito.

Certame é urgente: carência de servidores é grave e chega a 16 mil vagas

Este certame é considerado um dos mais urgentes, isso porque a falta de trabalhadores no órgão tem afetado gravemente os serviços prestados à população. Diversos dados mostram que há milhares de brasileiros aguardando para receberem benefícios, que ainda continuam em análise e demoram mais do que o previsto por causa do déficit de pessoal.

Se não houver concurso, o atendimento prestado pelo INSS entrará em colapso, diz Fenasps.

O instituto precisa urgentemente repor 16 mil vagas, pois há uma situação calamitosa de defasagem de pessoal, segundo a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps).

Níveis médio e superior com salários até R$ 8,9 mil

A carreira de técnico do seguro social é uma das mais visadas pelos concurseiros, ainda mais que exige apenas ensino médio completo e apresenta salário inicial de R$ 5.344,87, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458,00.

O emprego de analista exige formação superior em diversas áreas de atuação (incluindo serviço social, administração, engenharia, direito, pedagogia, psicologia, comunicação, ciências sociais, arquitetura e letras, entre outras), sendo que a remuneração corresponde a R$ 7.954,09 por mês, contado com o benefício alimentação.

Já a posição de perito destina-se aos profissionais com graduação em medicina e registro no respectivo conselho regional. O inicial é de R$ 8.988,41, também com o auxílio.

Atual presidente do INSS: "situação precária"

O concurso INSS 2019 já foi até comentado pelo presidente do órgão, Edison Garcia, que falou em entrevista que as "agências operam em situação precária". De modo a driblar a crise de pessoal, o dirigente disse pretende modernizar o atendimento.

Recentemente, foi implementado sistemas de inteligência para a concessão de benefícios. Garcia ainda pretende tentar segurar por mais um tempo os servidores que querem se aposentar.