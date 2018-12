Com biblioteca no estilo Harry Potter, Rio de Janeiro continua lendo

Do lado de fora parece apenas mais um edifício histórico no centro do Rio de Janeiro, mas por dentro é uma biblioteca com vários andares que se assemelha ao cenário de um filme de fantasia e que continua encantando visitantes depois de mais de um século de fundação.

"Em 'Harry Potter' vimos bibliotecas como esta!", exclama Didier Margouet, um turista francês de 57 anos, enquanto percorre as estantes cheias de livros de couro que ocupam as altas paredes do Real Gabinete Português de Leitura.

"Sim, é como no cinema", complementa sua namorada, Laeticia Rau, enquanto os dois observam a claraboia octogonal composta por vitral em vermelho, azul e branco.

O espaço foi construído no final do século XIX sob a administração de uma associação de imigrantes portugueses que ainda cuida da instituição. Sua arquitetura gótica e renascentista, assim como sua infinidade de mosaicos e esculturas, celebram as glórias das aventuras marítimas dos portugueses nos séculos XV e XVI.

Sua arquitetura gótica e renascentista, assim como sua infinidade de mosaicos e esculturas, celebram as glórias das aventuras marítimas dos portugueses nos séculos XV e XVI Foto; AFP

Com mais de 350 mil livros, alguns deles edições raras, atualmente a biblioteca é mais uma atração turística e cenário para selfies do que uma sala de leitura, embora para alguns permaneça sendo um refúgio indispensável para a maior coleção de livros de língua portuguesa fora de Portugal.

Leitor fiel

Carlos Francisco Moura, de 86 anos, é um desses leitores fiéis. Moura chegou ao Brasil proveniente de Portugal com seus pais e se tornou um visitante assíduo da biblioteca desde criança. Agora, como um arquiteto aposentado, passa seu tempo folheando os volumes e copiando informações para seus próprios livros, que versam sobre a história de Portugal.

"É a alma manter dos portugueses no Brasil. O Gabinete é tudo isso e mais alguma coisa", conta Moura à AFP, ocupando uma das mesas de madeira escura.

A biblioteca é um recurso valioso - continua - porque desde a década de 1930 se tornou um repositório de cada livro publicado em Portugal. A conexão histórica do Brasil com a sua antiga potência colonial é profunda. Em 1808, o rei de Portugal e o seu governo declararam o Rio de Janeiro a capital do império português.

Depois, o filho do rei declarou a independência e se converteu no imperador do Brasil. O português se manteve como o principal idioma do país e, com ele, uma cultura literária bidirecional entre ambas as nações. Atualmente, as duas bandeiras, de Portugal e Brasil, estão hasteadas do lado de fora da biblioteca.

O encarregado

Orlando Inácio, de 67 anos, administra o lugar. Também veio de Portugal quando criança, para nunca mais voltar. "É um orgulho saber que essa biblioteca criada pelos portugueses é uma das mais bonitas do mundo", declara.

Orlando Inácio, de 67 anos, administra o lugar. Também veio de Portugal quando criança Foto: AFP

Seguindo a sua história, Inácio rastreou as raízes da biblioteca até uma associação de imigrantes portugueses que nasceu em 1837. "O objetivo era ajudar os emigrantes que eram, em geral, pessoas com pouca instrução a melhorar os conhecimentos, a melhorar sua instrução mesmo", explicou.

A associação continua sustentando a biblioteca: seus membros pagam uma mensalidade que cobre parte dos gastos gerais. A renda restante vem de outros edifícios que são propriedade da associação e estão alugados.

Inácio reconhece que com as mudanças trazidas pela Internet, a quantidade de pesquisadores e de "ratos de biblioteca" que costumam frequentar o local diminuiu, restando apenas os que precisam consultar livros raros que só estão disponíveis em sua versão física.

Apesar disso, é evidente o quanto aprecia seu trabalho diário. Afinal, ele é o encarregado de um templo literário cheio de história que conecta, além disso, Brasil e Portugal em um laço linguístico.