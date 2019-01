Com 42,2 graus, Rio bate novo recorde de temperatura

A cidade do Rio de Janeiro bateu recorde de temperatura nesta terça-feira (8), quando os termômetros do Sistema Alerta Rio marcaram 42,2º Celsius (°C). A marca foi registrada às 11h45 na Estação Meteorológica Guaratiba, na zona oeste do Rio. A temperatura mínima do dia, 23º C, foi no Alto da Boa Vista, às 5h30.

De acordo com a meteorologia, um sistema de alta pressão permaneceu hoje influenciando o tempo na cidade. Assim, o céu variou de claro a nublado e houve registro de chuva moderada em pontos isolados da zona oeste.

Os ventos ficaram com intensidade fraca a moderada, e as temperaturas mantiveram-se estáveis em relação ao dia de ontem. Devido ao calor e à umidade, há uma nova possibilidade de pancadas de chuva isoladas na noite de hoje.

À tarde choveu forte em Petrópolis, na região serrana do estado, na Baixada Fluminense e também na zona oeste da cidade, principalmente em Guaratiba e Campo Grande.

A persistência do sistema de alta pressão ocasionou predomínio de céu claro, temperaturas elevadas e ventos fracos a moderados, resultando na elevação das concentrações dos poluentes. Assim, a qualidade do ar ficou classificada como regular na maior parte dos locais monitorados e inadequada em Bangu, na zona oeste, e no bairro de Irajá, na zona norte.

Mais calor

Para esta quarta-feira (9), o Alerta Rio prevê mais um dia de céu claro e muito calor no Rio de Janeiro. A temperatura máxima pode atingir os 39º C. A mínima ficará em torno dos 22º C.