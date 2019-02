Colegas da Band criam 'cantinho do Boechat', onde jornalista fumava e lia

O jornalista Ricardo Boechat, que morreu em um acidente de helicóptero no último dia 11 de fevereiro, ganhou mais uma homenagem de seus colegas de trabalho da Band nesta quarta-feira (20).



Com uma placa, foi criado o "Cantinho do Boechat", situado no local onde o apresentador sentava todos os dias para ler jornais e fumar no estacionamento da emissora.



Veruska Seibel Boechat, viúva do jornalista, postou algumas fotos da homenagem em Instagram, incluindo uma de Ricardo Boechat sentado em seu "cantinho".

