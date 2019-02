Cearenses são dois dos três feridos do incêndio no CT do Flamengo

Dois dos três feridos no incêndio que atingiu o alojamento da categoria de base do Flamengo, no Rio de Janeiro, são de Fortaleza. Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, e Dyogo Bento Alves estavam no Ninho do Urubu no momento do ocorrido. Pelo menos 10 pessoas morreram durante a ocorrência registrada na madrugada desta sexta-feira (8) no centro de treinamento rubro-negro.

Cauan Gomes é atacante e, no Estado, jogou no Santa Cruz. Dyogo Alves é goleiro e atuou no Estação. Os dois foram hospitalizados, mas estão conscientes e estáveis. Eles estão em observação no hospital por terem inalado muita fumaça.

Nas redes sociais, a namorada de Cauan publicou uma mensagem se mostrando preocupada com o jogador.

O outro ferido, segundo o Portal G1, é Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos. Jonathan está em estado grave.

Ainda não há identificação dos mortos.

Incêndio foi controlado

O incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, como é conhecido o Centro de Treinamento do Flamengo, foi controlado. Segundo informações iniciais, entre as vítimas estão quatro funcionários do clube, quatro jogadores das categorias de base do Flamengo e dois atletas que estavam fazendo testes na agremiação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio às 5h17. O fogo atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade.

O Ninho do Urubu fica localizado no bairro de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e é utilizado para treinamentos do elenco profissional e das categorias de base.

O local passou por reformas recentemente, com a inauguração de um novo módulo para os profissionais em novembro de 2018. Era previsto, inclusive, que a ala atingida pelo incêndio fosse demolida após a inauguração do novo espaço.

O elenco principal do Flamengo tinha trabalho programado para o Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira. A equipe faria, a partir das 9h30, o último treinamento antes do clássico contra o Fluminense neste sábado (9), pelas semifinais da Taça Guanabara. A atividade foi transferida para o período da tarde.

A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) afirmou no Twitter que convocou uma reunião com Fluminense, Flamengo e a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do Estadual do Rio, para discutir o adiamento da partida.