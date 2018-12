Cearense é encontrada morta com tiro na testa ao lado de corpo de músico em Maceió

Uma cearense identificada como Daiana Maria Monteiro, de 30 anos, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (18) dentro de uma residência no bairro do Farol, em Maceió.

Daiana, de acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Alagoas, foi achada ao lado do corpo do músico Eduardo Henrique Athayde, o Dudu Athayde, de 34 anos. Os corpos estavam um ao lado do outro, conforme a Polícia. O músico apresentava uma marca de tiro do lado direito da cabeça e a cearense, uma na testa. Na mão de Eduardo foi encontrada uma arma, uma pistola 765. Ainda não se sabe qual é o grau de relação entre os dois.

A DHPP de Alagoas investiga o caso e trabalha com a suspeita de homicídio seguido de suicídio, e que o crime pode ter ocorrido na madrugada de segunda (17).

A Polícia informou que os corpos foram achados pela irmã de Eduardo, dentro de um estúdio de gravação montado na casa. Ainda de acordo com a Polícia, ele morava no local com a mãe.

Daiana era advogada e trabalhava no Ceará. Já Dudu Athayde tocou na banda alagoana Cannibal e com os cantores Djavan e Guilherme Arantes.