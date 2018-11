Ceará terá 443 vagas no Programa Mais Médicos

O Estado do Ceará terá 443 vagas disponíveis para serem preenchidas por médicos formados com CRM Brasil ou com diploma revalidado no país. Dessas vagas, 4 serão destinadas para o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Ceará.

O município de Iguatu reúne a maior quantidade de vagas no Estado, ficando com 19, seguido por Fortaleza, com 15 oportunidades. No total, 114 dos 184 municípios cearenses receberão as vagas.

O número de vagas no Ceará representa 5,2% do total das 8.517 que foram disponibilizadas para profissionais de 2.824 municípios do Brasil, além de 34 DSEIs. Antes, estas vagas eram ocupadas por médicos da cooperação com Cuba.

O novo edital do Programa Mais Médicos será publicado no Diário Ofical da União nesta terça-feira (20). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19) pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi

As inscrições para o programa começam a partir das 8h desta quarta-feira (21) e seguem até o dia 25 deste de novembro. Os profissionais podem se inscrever por meio do site maismedicos.gov.br. O início das atividades está previsto para o dia 3 de dezembro deste ano.