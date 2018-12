'Capitão América' e 'Homem-Aranha' com detidos com moto em situação irregular no RJ

Dois homens fantasiados de "Homem-Aranha" e "Capitão América" foram detidos nesta terça-feira (25), no Rio de Janeiro, em uma moto com placa colorida feita artesanalmente e sem itens obrigatórios de segurança.

Para piorar a situação, o Capitão América, que conduzia o veículo, tentou impedir a apreensão da motocicleta e foi preso. A PRF informou que ele não possuía carteira de habilitação e estava com um capacete sem viseira e com uma máscara do super-herói.

Ao ser informado pelos policiais que a motocicleta seria apreendida, o Capitão América se amarrou na roda da moto para tentar impedir que a PRF levasse o veículo. O homem ainda se sentou no meio da ponte Rio-Niterói e se negou a sair da via. Durante a ocorrência, o trânsito na avenida ficou bastante congestionado.

O homem foi contido pelos agentes da PRF e acabou sendo encaminhado para uma delegacia local, onde foi indicado por desobediência. Já no início da noite, o Capitão América voltou para a Ponte Rio-Niterói e ameaçou cometer suicídio.

A polícia montou uma operação de resgate e o trânsito voltou a ficar lento no trecho. O motociclista trajado de super-heróio foi socorrido e, apesar do tumulto, foi retirado do local sem ferimentos.