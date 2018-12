Cadela é baleada e socorrida por policiais militares em São Paulo

Uma cadela foi baleada por um caminhoneiro no Terminal de Cargas, no Parque Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo. O animal, chamado Pintada, vivia nas ruas pelos arredores do local.

Atingida no ombro, Pintada foi socorrida por policiais militares que a levaram para um hospital particular e pagaram pela consulta. Após a ação, o autor dos disparos escondeu a arma em um caminhão e voltou para a cabine de seu veículo. O caminhoneiro foi preso em flagrante e encaminhado para o 73º DP, em Jaçanã.

A cadela não precisou passar por cirurgia e está em observação.

Segundo caso em São Paulo

O ocorrido relembra o recente caso acontecido em Osasco, SP. Um cachorro de rua conhecido como Manchinha morreu após ter sido agredido com uma barra de alumínio por um funcionário do supermercado Carrefour.

O episódio ainda repercute nas redes sociais, onde influenciadores digitais e ativistas da causa animal compartilham os vídeos da agressão. Eles cobram justiça e um posicionamento da empresa.

As informações são do G1 São Paulo.