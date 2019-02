Buscas são interrompidas em Brumadinho por causa das chuvas

Devido às chuvas que caíram durante a madrugada e a manhã desta segunda-feira (4), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais suspendeu momentaneamente as buscas por vítimas em Brumadinho, onde uma barragem da mineradora Vale se rompeu no último dia 25. Pela primeira vez em dias, os helicópteros de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil não iniciaram voo pela manhã. As aeronaves estão em solo, em Belo Horizonte.

Segundo os Bombeiros, com a chuva, há o risco de deslizamento de parte do rejeito, que, nos últimos dias, estava ficando cada vez mais seco, facilitando o avanço das equipes de busca por terra. A movimentação desse rejeito pela chuva poderia colocar em risco as equipes dos bombeiros.

Um helicóptero Arcanjo dos Bombeiros está indo de Belo Horizonte para Brumadinho para sobrevoar a área e avaliar se as buscas podem ser retomadas, já que o tempo começou a abrir.

Chuvas e trovoadas em Brumadinho

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão para o resto desta segunda-feira é de pancadas de chuva e trovoadas. Para a terça-feira (5), o tempo deve ficar nublado, com chuvas a noite.

Até a tarde deste domingo (3), 121 corpos haviam sido encontrados. Desses, 114 já foram identificados, segundo os Bombeiros. Ainda há 205 desaparecidos, segundo a Defesa Civil de Minas Gerais.