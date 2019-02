Bombeiros localizam mais 2 vítimas de rompimento de barragem em Brumadinho

As equipes de buscas dos bombeiros de Minas Gerais encontraram mais dois corpos e três segmentos ou corpos incompletos na área atingida pela lama em Brumadinho (MG), entre o sábado (16) e o domingo (17). Segundo a corporação, isso ainda não altera o número de óbitos confirmados da tragédia, 166 pessoas. A partir de agora, os números só serão atualizados quando houver a identificação da vítima pela Polícia Civil. Seguem desaparecidas ainda 145 pessoas. No dia 24 de janeiro, a barragem 1 do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, rompeu espalhando lama de rejeitos por mais de 60 km.



Um dos corpos foi resgatado na região do Remanso II, outro na instalação de tratamento de minério, uma estrutura colapsada a qual os bombeiros conseguiram ter acesso neste domingo. Foi usada uma tesoura hidráulica, máquinas pesadas, além de equipamentos especiais para auxiliar na respiração, durante a operação. Em nota, os bombeiros dizem que esse tipo de acesso é importante para localizar eventuais corpos que estejam em locais até então inacessíveis.



Na sexta-feira (15), a Policia Civil liberou o corpo da primeira vítima da tragédia identificada através de DNA. O método de identificação, mais demorado e complexo, será o principal a partir de agora, devido ao estado de decomposição que passam a estar os corpos e segmentos de corpos encontrados nas buscas, segundo a polícia. Entre os óbitos, 150 vítimas foram identificadas por papiloscopia (impressão digital), 13 por registros de arcadas dentárias e duas por antropologia, através de sinais particulares, como tatuagens.



Em coletiva realizada em Brumadinho, a polícia divulgou que já processou 532 amostras de DNA de familiares de vítimas, exceto aquelas já identificadas. Dez amostras, vindas do Piauí e de Santa Catarina, ainda serão processadas.Pelo menos 20 casos estão em processo de confecção de laudo das amostras de DNA. Na manhã desta sexta, mais dois segmentos ou corpos incompletos foram resgatados na lama.



Segundo o porta-voz do corpo de Bombeiros, Tenente Pedro Aihara, eles foram encontrados em pontos próximos a Pousada Nova Estância e à área administrativa da Vale.

Aihara afirmou ainda que não há qualquer previsão para o fim das buscas. "Só pararemos as operações quando não houver mais possibilidade tática de recuperação dos corpos, pelo processo de decomposição, ou quando todos os desaparecidos forem localizados", afirmou.



Com as chuvas na região, os bombeiros vem fazendo processo de dragagem para seguir com os trabalhos. Devido à possibilidade de alteração na chamada zona quente, onde há lama, pelo mau tempo, equipes estão sendo realocadas para regiões mais próximas ao rio Paraopeba.