Bolsonaro se reúne com parlamentares do MDB, PSDB, DEM, PR e PRB

Atento à necessidade de atuar junto às lideranças partidárias do Congresso Nacional, o presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, realizará uma série de encontros com líderes de agremiações, a partir desta terça-feira (04). Bolsonaro terá reuniões com deputados e senadores no gabinete de transição, em Brasília, onde discutirá temas relacionados à atuação de seu Governo.



Dos 513 deputados e 81 senadores, o presidente eleito deverá se reunir com mais de 350 parlamentares, segundo o futuro ministro da Casa Civil, deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), coordenador do governo de transição.

Até o momento, o presidente eleito se reuniu apenas com representantes de frentes parlamentares, como das bancadas evangélica, social, do agronegócio. A partir de agora, é a vez do debate político com as próprias legendas que terão representatividade no Congresso Nacional.



Ainda nesta semana, Jair Bolsonaro deve concluir os nomes dos indicados para o primeiro escalão de seu Governo. O nome do ministro do Meio Ambiente deve ser apresentado nos próximos dias, conforme informou o presidente eleito.



Confira a agenda do presidente eleito:



Terça-feira (4)

7h - decolagem do Rio de Janeiro para Brasília

10h - audiência ministra Tereza Cristina (DEM-MS)

14h30 - atendimento a autoridades

15h - Onyx Lorenzoni e bancada do MDB (34 parlamentares)

16h30 - Onyx Lorenzoni e bancada do PRB (30 parlamentares)



Quarta-feira (5)

9h - atendimento a autoridades diplomáticas, na Granja do Torto

11h - audiência no QG do Exército

17h - Onyx Lorenzoni e bancada do PR (33 parlamentares)

16h30 - Onyx Lorenzoni e bancada do PSDB (11 parlamentares)



Quinta-feira (6)

9h - atendimento a autoridades e parlamentares, na Granja do Torto

17h - decolagem de Brasília para o Rio de Janeiro