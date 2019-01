Bolsonaro promete "medidas eficientes" para a Segurança e rebate críticas a decreto

O presidente da República, Jair Bolsonaro, utilizou o Twiter, na manhã desta quinta-feira (17), para informar que outras medidas para Segurança Pública ainda serão tomadas e propostas em seu Governo. No entanto, não exemplificou que medidas seriam essas. De acordo com ele, a flexibilização para a posse de armas no Brasil tem como propósito principal "iniciar o processo de assegurar o direito inviolável à legítima defesa”.

Bolsonaro assina decreto que facilita posse de armas no Brasil

"Muitas falácias sendo usadas a respeito da posse de armas. A pior delas conclui que a iniciativa não resolve o problema da segurança pública”, disse. “Para infelicidade dos que torcem contra, medidas eficientes para a segurança pública ainda serão tomadas e propostas".

O presidente também voltou a criticar gestões passadas, que segundo ele, abandonaram a causa da segurança no Brasil. “Os problemas são profundos, principalmente pelo abandono dos governos anteriores. Mal dá para resolver tudo em 4 anos, quem dirá em 15 dias de governo”.