Bolsonaro parabeniza PMs que mataram assaltante no Rio

Na tarde desta terça-feira (4), Bolsonaro parabenizou a ação policial que acabou com a morte do bandido que fez uma idosa de refém na cidade de Valença, no Rio de Janeiro.

> Assaltante é morto por PM após fazer idosa refém em cidade do Rio de Janeiro

Em sua conta do Twitter, Bolsonaro elogiou e definiu a atitude dos PMs como um "belo trabalho". O presidente eleito concluiu dizendo que "a vida do cidadão de bem sempre deve ser prioridade".

Parabéns aos Policiais Militares de Valença-RJ que salvaram a senhora de 83 anos feita refém por um bandido covarde, ficando mais de 10 minutos com uma arma apontada para sua cabeça. Belo trabalho! A vida do cidadão de bem sempre deve ser prioridade! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 5 de dezembro de 2018

Eduardo Bolsonaro (PSL), deputado federal reeleito e filho de Jair, também se pronunciou no Twitter declarando que o policial que atirou no assaltante merece uma medalha.

Aplausos para esse policial. Merece uma medalha, a qualquer momento o criminoso poderia matar a idosa ou o próprio policial 👏👏👏 https://t.co/3EBDCJ8tRE

— Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 5 de dezembro de 2018