Bolsonaro assina hoje (15) decreto que flexibiliza posse de armas de fogo

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) deve assinar na manhã desta terça-feira (15), em cerimônia no Palacio do Planalto, o decreto que flexibilizará a posse de armas no país, uma das principais promessas de campanha do presidente da República.

> Proposta para flexibilização da posse de arma está na mesa de Bolsonaro

O decreto se refere exclusivamente à posse de armas. O porte de arma de fogo, ou seja, o direito de andar com a arma na rua ou no carro, não será incluído no texto. A previsão é que seja facilitada a obtenção de licença para manter armas em casa.

Os detalhes do decreto, entretanto, não foram divulgados pela Casa Civil. A expectativa é que conceda 10 anos de prazo para renovação do registro de arma de fogo.

Reunião

Antes da assinatura do decreto, Bolsonaro está reunido neste momento com ministros no Palácio do Planalto. Esta é a terceira reunião ministerial desde que assumiu o governo.

Participam os 22 ministros e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB). Todos fazem parte do Conselho de Governo.

Na reunião desta terça-feira (15), entre outros assuntos, será discutido o andamento da Reforma da Previdência.

Segundo informações da assessoria da Casa Civil, o conselho também fará uma avaliação dos primeiros 15 dias do governo.

Com informações de Neliane Macedo (correspondente em Brasília)