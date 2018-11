Bolsonaro anuncia militar da Marinha como ministro de Minas e Energia

O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou, na manhã desta sexta-feira (30) o Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior como o ministro de Minas e Energia do seu governo.

O militar é diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, conforme informou Bolsonaro pelo Twitter.

Bom dia! Comunico a indicação do Diretor Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, para o cargo de Ministro de Minas e Energia. pic.twitter.com/Dk0fAZg8Sq — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 30 de novembro de 2018

O Almirante Bento ribeiro é 0 20º ministro anunciado para o novo governo e sexto militar a compor o primeiro escalão.

Nascido no Rio de Janeiro/RJ, o militar iniciou sua carreira na Marinha em 1973. Com experiência no exterior, já foi observador militar das Forças de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU) em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina; e em Dubrovnik, na Croácia.

Foi também assessor parlamentar no gabinete do ministro da Marinha no Congresso Nacional, comandante dos submarinos “Tamoio” e “Tonelero”, encarregado dos estudos de planejamento militar, de Jogos de Guerra, e de Política e Estratégia da Escola de Guerra Naval, comandante da Base de Submarinos “Almirante Castro e Silva”, chefe de gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada; assessor-chefe parlamentar do gabinete do Comandante da Marinha, comandante da Força de Submarinos, chefe do gabinete do Comandante da Marinha, diretor-geral da Junta Interamericana de Defesa, comandante em chefe da Esquadra e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha.

É pós- graduado em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília (UNB), tem MBA em Gestão Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).