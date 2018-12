Boi foge, entra no mar de Salvador e morre; imagens viralizam na internet

Um boi de 3 anos fugiu de uma feira entrando no mar e morreu afogado. O caso aconteceu em Salvador, e as imagens viralizaram na internet. O animal se chamava Itapoan. Um caminhão o transportou de uma fazenda no Recôncavo Baiano para uma feira de agronegócio na capital baiana, onde seria leiloado. Ao chegar ao cercadinho onde ficaria na feira, ele se assustou e correu em fuga, vagou por cinco dias pelas ruas até chegar à praia de Stella Maris, enfrentando as ondas. Surfistas tentaram salvá-los, mas Itapoan acabou morrendo. Os banhistas filmaram tudo e jogaram vídeos nas redes sociais.

"Era um nelore, um boi manso, um bicho que não atacaria ninguém. O boi é presa na cadeia alimentar, talvez até desconfie que os homens possam comer sua carne, mas ele não, ele não atacaria um homem, porque não é da natureza do nelore ser agressivo", comentou Paulo Vilas-Bôas Machado, dono da fazenda Gameleira, ao jornal "O Globo".

Quando soube que o animal estava no mar, Machado pegou o carro e foi à casa do veterinário para trazê-lo à praia de Stella Maris. Ficou preso no trânsito e, quando chegou, viu o bicho já boiando na água.

"Foi uma dor e também um alívio. Eu sabia que ele tinha passado cinco dias em desespero, e eu também, sempre no encalço dele, sabendo do sofrimento do animal e temendo que, por exemplo, ele cruzasse uma avenida e causasse um acidente".