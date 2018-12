Bebê nasce com mecha branca em Minas Gerais; imagem viraliza

Mayah Aziz Oliveira completou, nesta quinta-feira, 23 dias de vida fazendo sucesso nas redes sociais. A bebê nasceu em Belo Horizonte e, ainda na sala de parto, já surpreendeu a equipe médica por causa de uma pequena mecha branca no cabelo. A mãe da bebê, a publicitária e produtora de eventos Talyta Youssef, de 40 anos, explicou, em entrevista ao G1, que as duas têm piebaldismo, que provoca uma desordem na produção da melanina (pigmento que confere cor à pele).

Com a divulgação das fotos feitas por enfermeiras e funcionários da equipe de limpeza da maternidade, logo Mayah tornou-se conhecida nas redes sociais. A fotógrafa Paula Beltrão viu a imagem da bebê e presentou a família com um ensaio.

“É engraçado isso. Até porque eu tenho [a mecha]. E na minha época isso não era legal. A mechinha e a manchinha no corpo eu escondia com base, com corretivo. Eu arrancava meus cabelos quando eu era criança pra não ter o cabelo branco na frente. E é engraçado hoje isso ser uma característica que causa curiosidade e bem querer nas pessoas”, declarou a mãe de Mayah ao G1.