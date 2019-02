Barragem corre risco de romper e inundar Piripiri, no Piauí

A barragem de um açude Caldeirão corre o risco de romper e inundar a cidade de Piripiri, no Piauí. Uma Ação Civil Pública promovida pela Promotoria da Justiça do estado, feita com base num relatório técnico de inspeção do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs), alerta para o perigo "iminente". As informações são do portal UOL.

O Dnocs foi notificado em dezembro de 2018 sobre a existência de uma "grande cavidade" no açude. Os engenheiros foram ao local e constaram outras crateras.

Em seguida, o órgão emitiu relatório informando que, "pela gravidade da situação, com risco iminente de rompimento da barragem, imediatamente recuperamos emergencialmente a cavidade".

O Dnocs pediu ainda no relatório que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) corrigisse o problema de modo definitivo "o quanto antes" para evitar tragédias.

Procurado pela promotoria, o DER não respondeu os pedidos feitos. O órgão se manifestou apenas depois que a Justiça do Piauí acatou o pedido do promotor em decisão liminar.

Com a decisão, o governo do Piauí tem 15 dias para começar as obras, que precisam ser concluídas em até 60 dias. A Justiça também aceitou o pedido para bloquear R$ 1 milhão do Fundo de Participação do Estado para executar a obra em caso de descumprimento judicial.