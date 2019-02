Avião arremete ao tentar pousar em Noronha enquanto outra aeronave está na pista; vídeo

Um vídeo de um avião da Gol arremetendo após outra aeronave aparecer taxiando na mesma pista onde ocorreria o pouso circula nas redes sociais desde este domingo (17). O avião da Gol fazia o trajeto Recife-Fernando de Noronha e precisou interromper a aproximação ao avistar a segunda aeronave. Segundo a Aeronáutica, “a situação foi classificada como normal”.

De acordo com a companhia aérea Gol, “durante todo o procedimento de aproximação, o Comandante tinha contato visual com a aeronave que ainda taxiava pela pista”. A empresa reforça que a arremetida é um procedimento operacional considerado normal.

“Após a liberação da pista, o Comandante efetuou nova aproximação, pousando às 16h39, em total segurança”, completa a nota da companhia.

Também por meio de nota, a Aeronáutica informou que a arremetida “ocorreu dentro dos padrões de segurança das regras de tráfego aéreo”.

“Importante esclarecer que o serviço de tráfego aéreo prestado no local é o de Serviço de Informação de voo. Nesta modalidade, o operador de estação aeronáutica fornece às aeronaves todas as informações necessárias à operação segura, a fim de que o piloto decida, em qualquer fase do voo, qual o procedimento será utilizado e inclusive em qual pista irá realizar a decolagem ou o pouso.

"As aeronaves estavam em coordenação via rádio e não houve risco nenhum aos envolvidos no caso”, conclui a nota.