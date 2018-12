Assaltante é morto por PM após fazer idosa refém em cidade do Rio de Janeiro

Um assaltante foi morto após roubar uma joalheria e fazer uma idosa refém na manhã desta quarta-feira (5) no Centro de Valença, a 160 km da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia, o homem assaltou o estabelecimento e fugiu em direção ao Mercado Municipal.

O acusado teria feito menção de atirar nos policiais e na mulher e "em ato de defesa, os policiais efetuaram o disparo contra ele", informou a PM. Ainda de acordo com a Polícia, a idosa foi identificada como Tereza de Jesus Ferreira Sacramento, de 83 anos. Ela não se feriu, mas recebeu atendimento médico e deve ser ouvida sobre o caso na 91ª Delegacia de Polícia na cidade.

Testemunhas informaram que o homem anunciou o assalto e enquanto colocava as joias na mochila, a dona do estabelecimento saiu e acionou a Polícia. Ele percebeu e fugiu do local sendo perseguido por um segurança da loja. Uma viatura passou e começou uma nova perseguição. Nessa hora o assaltante fez a senhora refém.

Moradores que presenciaram a ação, gravaram vídeos. Nas imagens é possível ver o assaltante armado, segurando a vítima, enquanto um policial apontava a arma em direção a ele. Pessoas gritavam para ele soltar a idosa. Em um momento, ela tropeça nos paralelepípedos e cai no chão, e o policial atira contra o bandido, que morre na hora.