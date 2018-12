Após pouso de emergência, aeroporto é fechado para pousos e decolagens em Minas Gerais

O Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, está fechado para pousos e decolagens desde a madrugada desta quinta-feira, 20. De acordo com a administradora BH-Airport, a pista teve suas atividades interrompidas por volta das 2h, após uma aeronave da Latam, que partiu de Guarulhos (SP) e seguia em direção a Londres, realizar um pouso de emergência na capital mineira.

A Latam informou em seu Twitter que o Voo LA8084 partiu às 0h30 de Guarulhos e precisou realizar um pouso de emergência às 1h43, em Confins, devido a questões técnicas. Segundo a companhia, os passageiros desembarcaram em segurança.

Durante o pouso, os pneus da aeronave foram danificados e terão de ser trocados para que o avião possa ser retirado da pista - que, inicialmente, ficará fechada até 19h desta quinta-feira.

Os voos de todas as companhias aéreas com destino a Belo Horizonte estão sendo redirecionados para outros aeroportos ou cancelados. A Latam informou que 30 voos da companhia foram cancelados. A orientação é que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para saber a situação do voo antes do deslocamento até o aeroporto.