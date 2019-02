Anac suspende serviços de empresa dona de helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boechat

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu nesta quarta-feira (13) a empresa dona do helicóptero que caiu na última segunda-feira (11) causando a morte do jornalista Ricardo Boeachat e do piloto da aeronave, quando voltavam de Campinas (SP), depois de o jornalista ter participado de um evento.

Com a medida, a empresa RQ Serviços Aéreos Especializados fica proibida de operar.

Segundo a agência, havia "indícios de prática irregular de táxi-aéreo" por parte da empresa, que não tinha autorização para esse tipo de transporte.

De acordo com a Anac, a empresa possuía autorização para prestar serviços especializados, como aerofotografia e aerocinematografia, mas não possuía autorização para fazer taxi-aéreo, com o transporte remunerado de passageiros.

A agência informou ainda que as empresas envolvidas na contratação do serviço terão cinco dias úteis, a partir da publicação da suspensão no “Diário Oficial da União”, para apresentarem a documentação que comprove qual o tipo de serviço contratado.

A medida, segundo a Anac, deverá ser publicada no “Diário Oficial” desta quinta-feira (14).