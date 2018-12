Adolescente mata o próprio pai para defender a mãe de agressão

Um adolescente de 16 anos matou o pai ao tentar defender a mãe de agressões. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (4), no bairro de Paratibe, em João Pessoa, capital da Paraíba.

Segundo o Instituto de Polícia Científica (IPC) o garoto usou um facão e uma marreta para matar o pai. As informações são do Portal G1.

Tudo teve início quando o adolescente, segundo depoimento dele à polícia, estava em casa e presenciou seu pai chegar embriagado e iniciar uma briga com sua mãe. O jovem retirou o pai do cômodo onde o casal estava para impedir as agressões.

Contudo, logo depois, houve uma nova discussão e, após o jovem perceber a agressão, ele pegou as armas e atingiu o pai, identificado por Rivaldo Santana de Oliveira, de 45 anos, que morreu no local.

Ainda de acordo com a perícia, o adolescente estava muito nervoso quando a equipe chegou ao local e também apresentava lesões cortantes pelo corpo.

A polícia está investigando o caso e ainda não se pode concluir se o crime será caracterizado como legítima defesa ou homicídio.