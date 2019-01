Vendas e a relação com o cliente

Segundo uma pesquisa global realizada em 2015 e publicada no site da Exame, o vendedor brasileiro é o penúltimo do ranking em simpatia. Ora, você deve estar se perguntando: mas somos o País do futebol e do carnaval, o País das praias lindas do Nordeste e temos um sorriso incomparável, como estamos em penúltimo lugar em simpatia? Será?

Trabalhar com vendas ou em qualquer atividade que envolva pessoas sempre será desafiador, e tudo é um processo de autoconhecimento. Então, para aqueles que amam vender e sabem que está atividade é pura adrenalina, convido a todos para refletirmos um pouco. Vendas é relacionamento, relacionamento é comunicação.

Se esta teoria estiver certo, partimos do princípio que a maior dificuldade que existe dentro das organizações é a comunicação. Seja para uma contratação, na gestão de equipes ou na hora da demissão.

“Para Chiavenato, Comunicação é uma troca de informações entre indivíduos. Significa tornar comum uma mensagem ou informação”, porém na prática existem vários fatores e várias formas de comunicar principalmente a não verbal.

De um lado está o cliente cada vez mais exigente, por outro há o vendedor/empreendedor com seus serviços e produtos para serem adquiridos e consumidos pensando em manter seus empregos, pagar os impostos e encargos, além de satisfazer o cliente.

A concorrência continua cada vez mais acirrada, além das diversas opções de vendas (on line, presencial, call center) com isso, esquecemos do “básico” empatia, paciência, cordialidade e paixão pelo que faz, porque na verdade ambos os lados existem pessoas que possuem diversos sentimentos e expectativas, e nesta época do ano o que mais desejamos é sermos acolhidos.

Então, pra você que está na linha de frente, pense como gostaria de ser atendido, pense como seria um bom atendimento, uma excelente venda, e faça acontecer, hoje.

Não esqueça, carreira é responsabilidade de cada um e se não gosta do que faz mude, agora.