Sistema S contribuindo com o Crescimento do Brasil

O Sistema S é constituído por entidades que contam mais de 70 anos de expertise e forte atuação seja na educação básica e na qualificação profissional, seja nos milhares de ações de cultura, esportes, lazer e assistência. Visando sempre à empregabilidade e ao bem-estar de jovens e adultos, possibilita o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

O que se constata atualmente é a existência dos serviços públicos com uma série de dificuldades no que se refere à baixa qualidade de ensino, ausência da oferta de serviços e custo superior aos praticados pelo Sistema S. O ideal, pelo que observo, é o incentivo do poder público às ações do Sesc, Senac, Sesi, Senai, Sebrae, dentre outros. As instituições são privadas, mantidas pelos empresários de cada segmento, e proporcionam uma ação conjunta em prol do melhor ensino, profissionalização e bem-estar dos jovens e adultos.

De acordo com dados da Confederação Nacional das Indústrias, o Sesi e Senai já qualificaram mais de 73 milhões de brasileiros e têm atualmente 1,1 milhão de vagas em cursos profissionais que são oferecidos por ano, em 28 áreas da indústria brasileira e que se destacam no mercado.

O Sesi recebe por ano mais de 1,7 milhão de matrículas em educação básica regular, educação continuada e educação de jovens e adultos a trabalhadores e dependentes. O ensino do Sesi tem atestado de qualidade com foco em Steam (ciências, tecnologia, engenharia, matemática e artes). E os resultados na prova Brasil comprovam essa qualidade com as médias dos alunos do Sesi superiores a dos alunos de outras escolas da rede privada. Destaca-se também os torneios internacionais de robótica, onde os alunos têm obtido os primeiros lugares.

A Instituição oferece serviços de segurança e saúde no trabalho a indústrias de todo o País, onde mais de 50 mil indústrias foram atendidas com programas de segurança e saúde no trabalho, ações que beneficiaram 4 milhões de pessoas.

Já conforme dados informados pela CNC, anualmente, cerca de 50 milhões de brasileiros são beneficiados por suas atividades. No Senac são aproximadamente 800 diferentes tipos de cursos profissionais de aperfeiçoamento voltados para os mais diferentes segmentos do comércio.

Em 2017, o Senac formou mais de 75 mil aprendizes, respondendo por quase a totalidade do montante de jovens aprendizes formados para o Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no País.

A Educação Profissional do Senac também é reconhecida mundialmente.

Na WorldSkills 2018, representou o Brasil no setor de serviços, nas ocupações de Cabeleireiro, Restaurante, Florista e Cuidados de Saúde e Apoio Social. Os alunos do Senac conquistaram três medalhas de excelência, nas seguintes ocupações: Cabeleireiro, Cozinha e Cuidados de Saúde e Apoio Social.

O Sesc atende 2.2 mil municípios brasileiros com unidades de atendimento fixas e móveis dando acessibilidade à população das cidades, periferias e pequenas cidades aos diversos serviços principalmente a educação.

No setor de turismo, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis atesta os elevados índices de qualidade dos profissionais egressos. O Sebrae investiu R$ 93 milhões em 149 projetos, onde 90% são empresas de pequenos negócios estimulando assim o crescimento econômico do País.

Na atual conjuntura nacional intensificar a qualificação da mão de obra é o caminho mais eficaz para empregabilidade e o crescimento econômico. Diante destes fatos apresentados evidencia-se a importância do Sistema S como grande aliado do Governo nas áreas de educação, saúde, lazer, esporte e cultura.

