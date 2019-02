Sempre atuante

Defender e conquistar direitos nunca foi tarefa fácil ou atividade tranquila, sobretudo no Brasil, país cuja história é marcada por desigualdades e constantes ameaças contra as camadas menos favorecidas. As distâncias sociais, sejam entre classes ou entre as regiões do País, são retratos da necessidade de políticas públicas eficazes e da efetiva participação popular.

Foi em um cenário de reorganização popular e de disputa pelos espaços de debate, no esteio da redemocratização brasileira, que nasceu a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (AFBNB), em 4 de fevereiro de 1986. Sua missão é lutar pela redução das desigualdades entre as regiões do País, incluindo pelo fortalecimento do BNB enquanto agente de desenvolvimento e pelos direitos dos trabalhadores.

Sempre na linha de frente de conquistas importantes, a AFBNB tem pautado a importância e a necessidade de um projeto de desenvolvimento nacional inclusivo e sustentável, com participação ativa da sociedade e valorização das instituições.

As três décadas foram de desafios e a Associação esteve presente nos momentos mais difíceis, resistindo e dialogando seja em âmbito institucional, com os diversos atores políticos, ou nas ruas, nos movimentos e atos lutando contra os retrocessos, a retirada de direitos e a precarização da vida e do trabalho.

Os tempos atuais - de fragilização das instituições, de ataques aos direitos sociais, discursos ultraconservadores - exigem de nós coragem e resistência. O Banco do Nordeste está na berlinda, vítima de especulações de desmonte e privatização, e mais uma vez a AFBNB está de prontidão na defesa da instituição e não arrefecerá suas forças, honrando o compromisso mantido desde o início de sua vida. A Associação seguirá firme, ao lado não apenas de seus trabalhadores, mas do BNB, da sociedade e da promoção do desenvolvimento regional.