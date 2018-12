Deixarei de escrever neste espaço, até o dia 11 de janeiro vindouro, mas antes desejo ao leitor um Feliz Natal e um Próspero 2019.

No presente texto, não consta um artigo, uma crônica ou mesmo um causo, pois fim de ano é uma época adequada para se fazer reflexões mediante a leitura de pensamentos. Aliás, segundo Voltaire, “Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males”. Assim busquei imaginar algumas frases que poderão receber a aprovação ou não do leitor.

A cultura literária, em qualquer lugar do mundo, deve ser livre cabendo a quem ler julgá-la. A vida transcorre num clima de alternância: ser ou não ser; esperança ou desesperança; alegria ou tristeza; começo ou fim; etc.

Dentro deste quadro de referência, apresento ao leitor 14 pensamentos extraídos de uma coletânea não publicada, que é fruto da minha própria imaginação: 1. Deve-se buscar o sentido da vida e não a vida sem sentido; 2. A vaidade conduz à tristeza, a humildade à alegria; 3. Inveja, ódio e orgulho formam o tripé da insensatez; 4. Havendo fé, existe amor, havendo amor surge a paz, com Deus nada faltará; 5. Recomeçar é uma atitude de inspiração divina; 6. As pessoas que conduzem a ideia do mal, prejudicam mais a elas mesmas do que às outras; 7. A política pode ser tanto uma vocação digna, quanto vulgar; 8. Não se paga o mal com o mal, mas com justiça e procurando fazer o bem; 9. A generosidade e a paciência são as colunas da felicidade; 10. Afaste-se do invejoso e do vaidoso, aproxime-se do sincero e do humilde; 11. Como o ódio, a calúnia e a difamação são sentimentos gerados pela inveja e pela ganância; 12. O encantamento da boa poesia estimula a vida; 13. Agradeça sempre a Deus o que se pede, mesmo quando não for atendido; 14. Seja alegre: ame. De um modo geral, o que somos é consequência do que pensamos.