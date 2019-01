Neste canto de página, há sempre espaço para registrar o novo. Outra vez o Ano-Novo sendo o principal argumento da boa novidade que surge com o passar ou virar da “folhinha”. O calendário toma fôlego e vai governar nossos dias.

Outra vez Ano-Novo! Agora vamos pensar o novo de forma dinâmica. Querer a realização de mil planos que fazemos. Sustentar a certeza de encontrar a felicidade que é apanágio de todos nós. Outra vez o Ano-Novo! Sistemática reprodução dos sonhos de ontem. Valorização das ideias que se acomodaram entre nossas ânsias por emoções realmente vestidas a caráter para encontrar a felicidade.

Outra vez Ano-Novo e a sucessão de registros da empolgação, na certeza de encontrar rumos adequados da alegria que anda escassa. O calendário mágico de todos os anos surge repleto de cores e suas interpretações para um viver feliz. Estamos vivenciando “outra vez o Ano-Novo” e nada vem viciado ou carcomido pela erosão do tempo. Sejamos intérpretes dessa maravilhosa ressurreição dos princípios do bem viver. O teatro da vida é real. A ribalta à nossa frente tem a luz do sol na magnitude e grandeza de clarear os dias exatamente no tom fascinante da natureza sempre em festa para perpetuar carinho.

Outra vez Ano-Novo e o desejo inerente a todos os seres humanos, no sentido de muitos e muitos outros Anos-Novos que venham afortunar nossas esperanças de festejá-los. Repetição prazerosa de mensagens aos nossos leitores, aos amigos, familiares e a todos os nossos por uma perpetuação de novas datas com saúde, paz e harmonia. É assim a rotina da vida e não seremos nós a proceder no rol das exceções. Feliz Ano-Novo neste começo que ora vivenciamos com o entusiasmo de sempre. Afinal a vida é bela, no grande espelho da nossa imaginação futurista, graças a Deus!