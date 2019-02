O poder do Google nas empresas

Criar serviços que impactam milhões de pessoas no mundo, parece não ser uma tarefa difícil para o Google. Nos últimos anos, o meio de busca tem se tornado a mais importante ferramenta de encontrabilidade de informações do mundo. Quando falamos de pesquisas, falamos simultaneamente sobre pesquisar negócios e empresas dos mais variados tipos. Por isso que um negócio, seja ele pequeno ou médio, necessita entender o quanto tem se tornando cada vez mais vital estar nos resultados das pesquisas dos principais buscadores, como o Google. Segundo o StatCounter, o Google atualmente possui mais de 92% de participação no Mercado Mundial.

Tudo isso está relacionado com as transformações tecnológicas que o mundo está passando. Se antes pessoas demoravam para receber informações, hoje eles pesquisam em poucos minutos por meio do Google. E se um negócio não estiver aparecendo nos resultado, ele está fora do mercado. A interação com clientes também aumentou, levando em consideração que esses puderam registrar suas opiniões sobre a qualidade de seus produtos, serviços e atendimento nas ferramentas do Google. Vale ressaltar que ao longo dos anos, o Google deixou de ser um simples site de buscas para passar a ser o maior núcleo de aplicativos e ferramentas do século XXI. Por isso, a visibilidade conquistada por uma empresa, ao estar bem posicionada no Google, é gigantesca.

Portanto, aparecer nos resultados da ferramenta, nos dá a sensação de que a empresa tem credibilidade. Isso significa também que uma empresa terá a chance de aparecer não apenas pelo nome do estabelecimento, mas também em buscas específicas, que são responsáveis por grande parte do crescimento das venda hoje em dia.

A cada ano o Google fornece novos serviços que fazem toda a diferença no crescimento das empresas e se torna um poderoso aliado ao crescimento destas.