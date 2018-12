O mistério da criação

Um dos maiores desafios de quem trabalha com arte, seja na literatura, na pintura na música ou em qualquer outra expressão, é mergulhar nos mistérios do processo criativo. Afinal, como uma ideia vai ganhando corpo até se tornar uma obra? E como, posteriormente, se torna um sucesso, no sentido de ser compartilhada e amada por incalculáveis pessoas?

O documentário "Ed Sheeran: songwriter" caminha nessa direção ao mergulhar na criação do álbum "Divide" do cantor e compositor britânico. Filmado por Murray Cummings, o filme coloca o foco justamente na maneira como se dá a composição de diversas músicas.

O processo é mostrado desde as primeiras notas, a decisão de uma batida e a construção de uma letra até toda a caminhada que inclui os arranjos, a gravação e a masterização. É muito interessante acompanhar como cada um dos profissionais envolvidos traz a sua contribuição e como detalhes sugeridos por cada um, nas diferentes fases da jornada, colaboram para o conjunto.

Ao se ouvir uma canção pronta, poucas vezes paramos para pensar como houve palpites e escolhas durante toda a caminhada. E o mais fascinante é que para cada direção tomada outras foram descartadas. Saber ouvir diferentes opiniões, por exemplo, é fundamental, pois é da diversidade delas, compartilhada de forma respeitosa, que as grandes soluções aparecem.

Como bem conta Sheeran, compor é como abrir uma torneira enferrujada. Muita coisa, principalmente do início da carreira ou de uma ideia, precisa ser descartada até que se chega às formas mais apuradas e depuradas. Assim nascem as melhores obras, aquelas em que a linguagem individual se torna coletiva. As obras-primas ganham assim a sua própria voz e contagiam multidões.