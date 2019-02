O Fortaleza no Palácio da Luz

A influência do Palácio da Luz, na origem do Fortaleza Esporte Clube, se deve aos fundadores do clube que frequentaram os saraus literários, notadamente Alcides Santos, filho de Agapito Jorge dos Santos, patrono (Cadeira nº. 2) da Academia Cearense de Letras. Por esta razão, o solar abriu suas portas para os aficionados do clube, num evento que une filatelia e numismática. A iniciativa contou com a chancela acadêmica da ACL e Academia Cearense de Cultura (Acecult), no dia 31.

A confraria, denominada "Grupo Stella", bebeu da fonte da literatura universal, na biblioteca da ACL, e trouxe da Europa o futebol desportivo, com as regras da Cambridge University Association Football (1848).

A Praça dos Leões, tornou-se lugar no pertencimento; onde eram lidas as cartas retiradas na agência central dos Correios, que davam conta dos últimos acontecimentos políticos, culturais e até futebolísticos da Europa. Alcides Santos influenciado pela França, criou a bandeira do Fortaleza, nas cores azul, branca e vermelha. Uma ambiência cercada de leões e leoas (peças fundidas em Paris); que suscitava a escolha do mascote-símbolo.

Alcides Santos foi criador da Sociedade Cearense de Filatelia e Numismática, nos idos de 1930. De certo, o ato oficial na obliteração do Selo e com a direção técnica dos Correios, faz jus ao seu legado. As Medalhas comemorativas do Fortaleza Esporte Clube são peças especiais, que trazem o registro do lema: "100 anos de Glória e Tradição". Uma delas, eternizar a taça de "Campeão Brasileiro Série B", em 2018. Outra traz a Cruz de Santiago, que representa o Fortim de Santiago, a primeira fortaleza da cidade, erigido em 1604.

Congratulações ao presidente Marcelo Paz e ao grupo "Leão 100" pelo resgate dos laços afetivos do Fortaleza com a ACL; pela valorização da cultura numismática e filatélica; pela revitalização da Praça dos Leões; e, sobremodo, o Fortaleza, já centenário, um imortal!