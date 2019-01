Menos Imposto

Diminuir impostos é uma das principais promessas de campanha daqueles que almejam chegar à presidência da República. Com Jair Bolsonaro, não foi diferente. Porém, já na primeira semana de Governo, de forma equivocada, ele disse em declaração à imprensa que havia assinado um decreto aumentando a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o famoso IOF, fato que surpreendeu o País, indo de encontro a tudo aquilo que o chefe do Executivo havia prometido aos seus eleitores. Tudo foi desmentido em poucas horas pelo ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A trapalhada foi grande e o susto ainda maior.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o sétimo país do mundo onde mais se paga tributos. Entre tantos, um que se destaca e sempre tira o sono de milhões de brasileiros é o Imposto de Renda. Todo ano o Leão morde parte dos rendimentos do contribuinte, de forma injusta. A Receita Federal isenta do IR quem recebe até R$ 1.903,98 por mês. Segundo um estudo do Sindifisco Nacional, isso deveria ser diferente caso houvesse a correção da tabela, que não acompanha a inflação há mais de 20 anos, com uma defasagem que pode chegar em 95,46%. Com a correção, ficaria isento quem recebe até R$ 3.689,93 mensalmente.

O atual Governo sinalizou a criação de uma alíquota única, isentando quem recebe até cinco salários mínimos, isso causaria uma perda de arrecadação que poderia ser compensada se houvesse taxação às grandes fortunas, previsto na Constituição Federal de 1988. Algo precisa ser feito, corrigir a tabela já é um primeiro passo a ser dado. O brasileiro de classe média, principalmente o servidor público, paga mais imposto por causa dessa defasagem e isso não é justo. Para que haja mais justiça fiscal no Brasil, parafraseando o próprio presidente: “É preciso mudar isso daí”.