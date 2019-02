Melhoria e qualidade

Uma das competências de maior alcance nas organizações se refere à visão prospectiva do negócio. Sua relevância garante a perenidade confortável do projeto, com destaque para a vitalidade do processo de gerenciamento, do seu acompanhamento e avaliação de resultados.

Dentre esses indicadores, deve se considerar a produtividade nas interações, o cumprimento das metas físicas e financeiras, a aferição da qualidade das intervenções dentre outros. A meta é produzir resultados de alta qualidade, com a compatibilidade de custos, ensejando operar em nível de alta produtividade - o que deve se revelar no alcance dos resultados esperados. Superar o impacto das variações, relativamente à qualidade e produtividade, adesão ao público-alvo, a gestão financeira, particularmente, em face do ambiente externo. Análises que sinalizem as tendências e suas implicações no comportamento futuro dos principais atributos e suas implicações no processo de planejamento de novas iniciativas - visão de longo prazo é, igualmente, atributos inerentes a sua operação. Nessa perspectiva, o horizonte deve considerar a qualidade e efetividade do processo de planejamento, avaliação da plataforma tecnológica, execução físico-financeira do projeto, com destaque para o alcance das metas e suporte gerencial respectivo.

O processo deve, necessariamente, revelar tempestividade nas suas intervenções, ensejando o acompanhamento na melhoria contínua, enquanto produto do contexto gerencial. Nessa perspectiva, deve se apropriar dos respectivos indicadores de desempenho eleitos, com vistas ao alcance dos seus resultados - conforme previsto no planejamento. Este deve ser o horizonte que as organizações com este perfil devem, necessariamente, percorrer em favor do alcance dos seus resultados. Assim estar escrito e como tal deve ser perseguido com a necessária obstinação dos seus dirigentes, em favor da qualidade dos seus resultados.