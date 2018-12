Lições do trabalho voluntário

De tempos em tempos, sou questionado se fazer um trabalho voluntário é importante para se destacar em processos seletivos de empregos ou para o futuro profissional. A resposta mais honesta possível para essa pergunta é sim, é muito importante. Mas não só para isso. É importante porque nos ajuda a abrir os olhos para a realidade que nos cerca e a gerar um impacto na sociedade.

A troca de experiências que o voluntariado proporciona é rica e nos dá um propósito. Oportunidade para exercer o trabalho voluntário não falta. Estamos falando de mais de 800 mil ONGs no Brasil, de acordo com dados do Ipea, e de cerca de 7,4 milhões de brasileiros que fizeram algum tipo de trabalho voluntário em 2017, segundo o IBGE.

Quando olhamos para o trabalho de tantas ONGs pelo Brasil, vemos que elas se esforçam para atingir um sonho que também é nosso: unir as pessoas por um mundo melhor. E olhando nosso dia a dia, percebemos que tínhamos algo muito especial para compartilhar com elas: nosso sistema de gestão.

Pensando nisso tudo, lançamos neste ano na Ambev o VOA, um programa para compartilhar conhecimento e ferramentas de gestão com ONGs, e convidamos nossos funcionários para serem consultores voluntários das organizações. Mais de 700 funcionários se candidataram como voluntários e já neste primeiro ano conseguimos ajudar mais de 180 ONGs em todo o Brasil.

Voltando aos números do IBGE, 91% dos brasileiros que desenvolveram trabalho voluntário no ano passado o fizeram por meio de empresa, organização ou instituição. São dados que apontam como é importante a responsabilidade que temos como empresa e a força que, juntos, podemos angariar. Os 7,4 milhões de brasileiros engajados com o voluntariado representam cerca de 4% da população do País.

O que conseguiríamos atingir se esse percentual chegasse a 10% ou 20% dos brasileiros?