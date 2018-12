Comentarista de livros. Escrevemos por indução. Nossa fonte é inesgotável. Priorizamos edições que já circularam e ousamos “tecer considerações” a respeito de novos títulos. Fomos apresentados a uma escritora com sérios vínculos à nostalgia. Autora que se empolga revivendo saudades em recordações belíssimas. Memorialista vinculada à leveza de recordar usando verve e talento para narrar as ocorrências de ontem.

Socorro Correia escreve com a doçura do encantamento pela vivência do passado em feitos desses fadados a pairar na retentiva dos que amam a vida. Deparamo-nos com “Sínteses Genealógica de Maria Vitória Correia e Antônio Correia Lima”, numa amostragem sentimental do traço família de quem escreve para rememorar, com ternura, o saudosismo que faz bem.

Socorro está ultimando os caracteres de mais um livro dessa corrente de emoções sublimes. Está no prelo “O continuar de uma grande família”. Reunião de personagens cuja nobreza de sentimentos vem colorir nossa leitura ávida por suavidades. O exemplo de suas obras anteriores dá a certeza de encontrarmos mais um trabalho para guardar no coração. São livros que surgem como necessários a suavizar os tempos de violência que nos deprime. A autora repercute escrevendo humanismo, mercê de ser o seu vocabulário espontaneamente ajustado a qualquer tipo de literatura. Escritora que usa o tempo em seu favor para produzir temas de rara sensibilidade.

Vamos aguardar mais um livro de Socorro Correia, na certeza de pairar em momentos de boa leitura. Sem medo de errar, os livros estão na “crista da onda” para o movimento dos festejos natalinos. É muito bom presentear livros, notadamente os que são escritos para perdurar na memória dos leitores em qualquer época da existência.