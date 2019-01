Expectativa do mercado para 2019

Nesse mesmo período do ano passado, havíamos nos reunidos para estudar as projeções de mercado para 2018. Boa partes delas foram frustradas, pois em sua maioria falava de um ciclo de recuperação econômica consistente. Os dados do encerramento do primeiro trimestre do ano, a greve dos caminhoneiros e eleições foram sequências de fatores que ajudaram para a quebra dessas expectativas. Vimos um crescimento do PIB tímido, inflação abaixo da meta, patamar de juros baixo para estimular a economia, confiança do consumidor em queda e alto nível da taxa de desemprego.

Dentro dos imprevistos, saímos melhor do que entramos em 2018. Mas e o que esperar para 2019?

Com a posse do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, e sua equipe econômica sinalizando possibilidades de avançar com as reformas necessárias, os índices de inflação controlados e taxas de juros em 6,5%, a expectativa é que a economia avance. Segundo projeções dos analistas da Eleven Financial, o PIB ficaria na casa de 2%, sem aumento de capacidade produtiva e com substancial redução da taxa de desemprego. Este último fator influencia diretamente na confiança do consumidor e é o motor necessário para alavancar o crescimento interno, visando não só a 2019, mas 2020.

Os primeiros passos foram bem animadores com o ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçando o compromisso com as reformas, simplificação e desburocratização dos impostos e aceleração das privatizações. Outro fator importante foi a sinalização de apoio ao atual presidente da Câmara dos Deputados, mostrando capacidade de negociação com o Congresso Nacional. Resta saber como serão os desdobramentos e se de fato a equipe irá implementar a agenda liberal proposta nos discursos. Não dá para descolar os eventos políticos da economia, portanto, seguiremos monitorando.