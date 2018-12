Editorial: Turismo e segurança

O horizonte para o mercado turístico do Ceará vem se revelando positivo nesta temporada, que coincide com o início das férias escolares. A cena reproduz assim, e de forma verdadeiramente auspiciosa, outros momentos de crescimento registrados por essas atividades que se pronunciam entre as mais rentáveis para o Estado.

Avalia-se no setor que a atual alta estação, compreendendo os meses de dezembro e janeiro, deva oferecer ao Ceará recordes de resultados. Há alguns elementos novos que se destacam, entre os quais investimentos públicos e privados e parcerias firmadas, incluindo infraestruturas viária e aeroviária e qualificação e capacitação profissionais.

É possível, desde já, somar um efeito multiplicador a esse quadro, capaz de acrescentar ganhos abrangentes e de renovar as forças do Ceará entre destinos turísticos nacionais e internacionais.

Três meses atrás, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (Abih-CE) apontava que o índice de ocupação para a virada do ano em Fortaleza já alcançava cerca de 90%. Agora, calcula-se que a previsão otimista tenha sido superada.

Há de se dar relevo, também, à geração de ocupações em serviços como o transporte, alimentação e em empresas de câmbio de valores, além, evidentemente, das movimentações do comércio e das atividades de lazer e cultura.

Junto a isso, esta será a primeira oportunidade em que a movimentação do turismo local contará com um centro de distribuição de voos – um hub – das empresas Air France/KLM e Gol, além do incremento de frequências da companhia Latam. A ativação do Aeroporto de Jijoca de Jericoacoara e a o credenciamento do de Aracati adicionam ao panorama novos e elevados valores que dispensam discussões. Estimavam-se, ao se iniciar o período, as maiores férias que o Ceará já viu, segundo a gestão estadual do turismo.

Deve-se, então, ter em conta os reflexos que o fortalecimento do turismo tem para indicadores como os de empregos de trabalhadores de diferentes especializações, rentabilidade de empreendimentos artísticos e culturais realizados na temporada e a receita de tributos municipais, estaduais e federais.

Mas é necessário observar também demandas como as que são impostas pela área da Segurança. Episódios como o que se registrou em Milagres, no Cariri, culminando com a morte de seis reféns numa troca de tiros entre criminosos e policiais, deixam marcas indeléveis e profundas na imagem do Estado.

As tribunas legislativas têm sido largamente utilizadas para a explanação de propostas e discursos que relatam a grave situação. Há análises sob diferentes vieses, umas técnicas e racionais, outras emocionais. Nenhuma, porém, pode ser desprezada, posto que têm como fundamento anseios do cidadão e são expressas por seus representantes sociais.

Torna-se imprescindível, pois, que assim como as medidas que o poder público tem adotado para garantir tranquilidade e conforto ao cotidiano da população, implantem-se estratégias para suprir as necessidades específicas de quem visita o Ceará. A começar pelo combate à violência, que ameaça vidas e patrimônios, em medidas nas formas de policiamento, infraestrutura, equipamentos e logística eficazes.