Desafios e desafios

O presidente eleito Jair Bolsonaro terá de enfrentar batalhas difíceis para colocar o País nos devidos trilhos. A primeira delas – que terá caráter urgente urgentíssimo – será na economia que precisa de duras medidas para consertá-la, e para tanto é necessário superar com mãos de ferro a política fiscal, cuja âncora é a Reforma da Previdência. É uma luta difícil e, para sair vitorioso, é imprescindível que demonstre claramente que suas preferências e rivalidades políticas não são maiores do que seu amor pelo Brasil. Deve ser aproveitada, com reparos, a reforma formulada pelo atual governo que, inegavelmente, tem procurado, embora sem êxito, tirar o Brasil da recessão.

A outra tarefa hercúlea que o novo presidente tem pela frente é a violência que destrói vidas e patrimônio. A violência, em todas as suas formas, leva a sociedade a um clima de perplexidade e apatia, motivando mais injustiça e mais supervalorização dos bens materiais. Os problemas graves na área de Segurança Pública pedem ações rápidas para o combate ao crime organizado, tanto no sistema prisional quanto na segurança das fronteiras. Até no interior, antes calmo, de noites estreladas e brisas suaves, agora é tudo dor, terror e indignação. Se não houver uma forte ação para estancar os assaltos e crimes que ocorrem constantemente, os cidadãos perdem o direito de ir e vir, assegurado pela nossa Constituição.

A sociedade brasileira espera que vençam as forças da Lei e da ordem, combatendo com planejamento e responsabilidade esses constantes ataques criminosos. Isso é tão importante quanto o conserto das contas públicas, embora se saiba que entre a intenção da teoria e o resultado da prática, há o Congresso Nacional, com representantes das variadas forças políticas, necessitando de muitos entendimentos para a aprovação das reformas envolvidas no contexto. Que os dias de paz e tranquilidade voltem a reinar no nosso País, para felicidade geral de todos nós.